Dino Giarrusso "va via e annuncia un nuovo Movimento. E' un elemento di chiarezza perché noi subiamo già quotidianamente diffusi attacchi dall'esterno, non abbiamo bisogno di persone che all'interno del Movimento lavorano per danneggiarci". Così il leader M5S Giuseppe Conte, a margine di un convegno alla Sapienza. "Giarrusso l'ho incontrato tante volte, ci ho parlato tante volte al telefono. L'ho incontrato sei sette volte nel mio studio privato, anche di domenica. Mi ha sempre parlato e chiesto poltrone, posizioni, vicepresidente, delegati territoriali e via discorrendo. Non ho mai avvertito che ci fosse un dissenso politico, vengo a sapere oggi per la prima volta che la ragione del dissenso sarebbe il fatto che non è favorevole al sostegno al governo Draghi", le parole del leader M5S.

E ancora: "Giarrusso oggi ha l'occasione di essere coerente. Richiamo alle sue parole e a una sua convinta motivazione: chi lascia il M5S, ha detto in passato, deve lasciare anche l'incarico ottenuto tramite il M5S. Lui è europarlamentare e per il Movimento questa posizione è strategica... sia conseguente, lasci anche quell'incarico".