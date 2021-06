M5S, Conte: "Su doppio mandato farò proposta ragionevole"

Il doppio mandato "non è nello statuto attuale e non sarà nel nuovo statuto. E' nel codice etico, quindi quando vareremo questo nuovo progetto ci occuperemo del regolamento e affronteremo il codice etico. C'è la posizione di Beppe Grillo, assolutamente da considerare. Io mi assumerò la responsabilità di fare una proposta ragionevole poi coinvolgeremo gli iscritti, come è sempre stato". Lo ha detto l'ex presidente del Consiglio e leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo a 'Mezz'ora in più' su Raitre.