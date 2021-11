M5S: Conte vara squadra, Politiche genere a Maiorino e Transizione ecologica a Girotto

Giuseppe Conte pronto ad alzare il velo sulle nomine del nuovo organigramma M5S. Il leader M5S sta lavorando agli ultimi tasselli del mosaico, ma alcune caselle sarebbero state già definite, in vista della votazione online che, molto probabilmente, si svolgerà in settimana anche per ratificare la nomina dei cinque vicepresidenti già designati nelle scorse settimane.

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, alla senatrice Alessandra Maiorino, che a Palazzo Madama si è spesso occupata delle tematiche Lgbt a partire dal ddl Zan, andrà la delega per le Politiche di genere, mentre il collega senatore Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria del Senato, si occuperà di Transizione ecologica.

Girotto, tra l'altro, sarà tra i relatori della conferenza stampa sulle 'comunità energetiche' in programma oggi alle 17 presso il Palazzo dei Gruppi di Montecitorio con Giuseppe Conte (previsto anche un intervento in video di Beppe Grillo). Confermata la presenza dell'ex guardasigilli Alfonso Bonafede e dell'ex sindaca di Torino Chiara Appendino nella futura squadra di Conte.