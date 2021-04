M5S, Conte: "Verso separazione consensuale da Rousseau"

Nelle prossime ore ci sarà una separazione consensuale da Rousseau. Lo sottolinea Giuseppe Conte, chiudendo l'assemblea notturna con i capi-commissione M5S. Utilizzeremo un altro strumento per votare la carta dei valori e il nuovo statuto, spiega. Sul doppio mandato ci confronteremo con chiarezza, aggiunge, sottolineando come il percorso del M5S fin qui ci abbia dato tantissime soddisfazioni: il Paese in tre anni non è mai stato così incisivamente modificato.

Dobbiamo vincere le elezioni, sottolinea, dobbiamo allargare il campo del centrosinistra, dobbiamo parlare anche all'elettorato moderato. Avremo sensibilità verso blocchi sociali a cui la sinistra non parla, come piccole imprese, partite Iva, autonomi, piccoli commercianti, ha proseguito l'ex premier, secondo il quale il M5S conserverà la sua vocazione trasversale e popolare: saremo sempre dalla parte della gente comune che non ha santi, per proteggerla, ha aggiunto. La forza del M5S è stata superare i concetti destra-sinistra, riproporre vecchi schemi non ha senso: il dialogo con Pd e Leu non vuol dire che siamo schiacciati a sinistra.

Dobbiamo ridare entusiasmo, sottolinea Conte, e questo passa dalla presenza sui territori: abbiamo avuto risultati deludenti su alcuni territori, nel nuovo statuto ci saranno articolazioni territoriali. Non voglio riproporre la forma partito tradizionale, che è in crisi, ma dico che dobbiamo articolarci sul territorio, ha proseguito Conte, aggiungendo che la sua presenza sui territori sarà importante.



Il 2xMille? "Anche su questo ci confronteremo, può essere compatibile col M5S" conclude.