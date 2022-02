M5S, convocata assemblea iscritti: al voto 10-11 marzo

Il 10 marzo in prima convocazione e l’11 marzo in seconda convocazione si svolgerà l’assemblea degli iscritti al Movimento: si procederà ad una nuova votazione per apportare le modifiche statutarie richieste dalla Commissione di garanzia per gli statuti, ai fini dell’accesso al 2x1000, e anche per 'blindare' il nuovo statuto rispetto alle contestazioni che hanno originato il contenzioso di Napoli, congelando di fatto statuto e vertici 5 Stelle, compresa la leadership di Giuseppe Conte. La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico online SkyVote.