M5S, Crimi: "Sta cambiando, percorso non si ferma"

(Adnkronos)

" Il MoVimento sta cambiando il MoVimento, e il percorso non si ferma". Ad affermarlo il capo politico M5S Vito Crimi in un post su Facebook. "Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla consultazione per la modifica dello Statuto del MoVimento 5 Stelle. Una consultazione che non sarebbe stata possibile, senza il grande e intenso lavoro svolto dalle migliaia di iscritti, attivisti e simpatizzanti che nei mesi scorsi hanno preso parte agli Stati Generali. A tutti voi va la mia sincera riconoscenza. Con le vostre idee e proposte avete contribuito a definire le modifiche che abbiamo votato in questi giorni, ed anche le successive di cui si occuperà la leadership collegiale così fortemente voluto".

"La vita politica del MoVimento 5 Stelle è coordinata dai suoi organi. Non è stato convocato alcun 'conclave' degli iscritti, che saranno coinvolti all'insegna della massima partecipazione, come è sempre stato", sottolinea poi.

"Con la votazione di oggi, termina la fase relativa alla riorganizzazione della governance della nostra comunità. Il MoVimento non avrà più un capo politico, bensì un nuovo organo collegiale denominato 'Comitato direttivo'. La mia funzione di reggenza, al contrario di quanto è stato erroneamente affermato, non è conclusa e, interpellato in tal senso il Garante Beppe Grillo, proseguirà fino a quando non saranno eletti i 5 membri del nuovo Comitato. Fino ad allora, come previsto dall'art. 7 lett. d) dello Statuto, in qualità di membro più anziano del Comitato di garanzia assumerò temporaneamente le veci del Comitato direttivo e procederò, come da Statuto, all'indizione della votazione per l'elezione dei suoi componenti", aggiunge Crimi.