M5S, dal Jocker all'astronauta: i mille volti dell'istrionico Grillo

(Adnkronos)

E' arrivato a Roma versione astronauta, un grosso casco bianco con la visiera anti-Covid calata sul volto tirato. La foto è rimbalzata sui siti, ennesima provocazione dell'istrionico Beppe Grillo, da sempre sul piede di guerra con cronisti, cameramen e fotografi, i 'dead men walk' dell'informazione li ha sempre definiti sprezzante negli anni che hanno segnato l'ascesa e l'affermazione del M5S nel panorama politico italiano. Astronauta ma non solo. I travestimenti del garante pentastellato hanno accompagnato, uno a uno, gli anni del Movimento.

Chi non ricorda il Grillo travestito da Grillo? Con la sua stessa maschera a celare il volto, usata per il pubblico anche in uno dei suoi show, quello in cui invitava i parlamentari grillini ha mandare giù dei grilli liofilizzati, in una sorta di 'comunione' tacciata dai più critici di blasfemia. E poi il Grillo Jocker, 'animatore' dell'ultima Italia 5 Stelle a Napoli, il volto truccato dal cattivo di Batman, mentre dal maxi schermo dell'Arena Flegrea ridacchiava: 'io sono il caos...'. (segue)

In uno dei suoi blitz romani, il garante del Movimento girava con indosso due maschere, una da tigre e l'altra da lupo -accompagnato a braccio dai suoi fedelissimi, in slalom tra curiosi- sotto le quali era impossibile farsi vedere e, soprattutto, rispondere alle domande dei cronisti. L'indomani esce dall'hotel Forum, dove è solito alloggiare nelle sue capatine romane, versione gorilla, guai ad avvicinarlo.

E come dimenticare la giacca piumino 'AI – Riders on The Storm', di cui Grillo finì per diventare una sorta di testimonial? Consentiva di chiudere il cappuccio integralmente, grazie a due inserti con lenti integrate per guardare fuori ma senza farsi vedere. Un piumino blu notte più volte indossato dal custode di Villa Corallina, a Marina di Bibbona, per ingannare fotografi, cameramen e curiosi, inducendoli a seguire l'uomo sbagliato.

Anche la mascherina per proteggersi dal Covid è diventata per Grillo oggetto per far parlare di sé. A una recente cerimonia ai Monopoli di Stato il fondatore del M5S si è presentato, a sorpresa, indossandone una che ritraeva la sua bocca sorridente e la barbetta tutt'intorno, a mo' di camuffamento.