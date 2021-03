M5S, De Falco: "Un'agonia su cui stendere un velo pietoso"

(Adnkronos)

"Sulle vicende interne del M5S più che un giudizio politico, ormai si può esprimere solo un sentimento di pietas umana. Ogni giorno siamo costretti a assistere a vicende incomprensibili, che hanno sempre meno a che vedere con le emergenze di un Paese in enorme difficoltà, un Paese che si dibatte in una situazione drammatica. Questo continuare a rimirarsi l'ombelico non si riesce nemmeno più a commentare. Ha solo dell'incredibile". Lo ha dichiarato all'Adnkronos il senatore, Gregorio De Falco, esprimendo un parere sulla pubblicazione del Manifesto di Rousseau, che certifica lo strappo politico tra la piattaforma e il M5S.

"Da spettatori - aggiunge il senatore eletto con il M5S, poi espulso e passato al gruppo Europeisti-Maie-Cd a Palazzo Madama - assistiamo a una vera e propria agonia, sulla quale, dal punto di vista cristiano, prima ancora che politico, si deve stendere un velo pietoso. Siamo all'atarassia, a uno stato di indifferenza per le umane sorti, mentre le persone soffrono e ci chiedono aiuto. Continuiamo a vedere faide per la spartizione e la conservazione del potere interno, che non interessano più nessuno, se non i 5Stelle coinvolti".

"Ieri come senatori abbiamo incontrato le associazioni dei ristoratori, abbiamo ascoltato - e non lo dico retoricamente - il loro grido di dolore, per la chiusura delle attività, il crollo del fatturato, l'impossibilità di pagare personale e fornitori. Tanto è vero che alcuni di loro si sono suicidati. Per questo mi chiedo: ma i 5Stelle di cosa si occupano? Cosa pensano? Cosa fanno? La risposta è una sola: si occupano solo, soltanto e egoisticamente di se stessi non dei bisogni del Paese per i quali si sono fatti eleggere in Parlamento. Purtroppo", ha concluso De Falco.