M5S, deputati convocano assemblea martedì

Alta tensione nel M5S dopo la bocciatura, da parte della Corte d'Appello di Cagliari, del ricorso presentato da Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale per il Movimento. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, un nutrito gruppo di deputati avrebbe deciso di auto-convocare un'assemblea per martedì sera. Sarebbe già stata inoltrata la richiesta per avere la Sala Tatarella della Camera ma l'alto numero di adesioni potrebbe costringere i parlamentari a trasferirsi nella più ampia Nuova Aula dei gruppi. "Crimi non ha più poteri, i vertici sono esautorati. La scissione non è più un tabù", minaccia una fonte parlamentare alla seconda legislatura non escludendo la spaccatura in più gruppi parlamentari.