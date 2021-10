M5S, Di Battista: "Sta diventando come l'Udeur"

"Lo dissi: o il M5S cambia linea o diventerà come l'Udeur. Venni criticato aspramente, però i risultati vanno in quella direzione. Conte è persona perbene, credo abbia il dovere di far cambiare rotta al Movimento. Se si votasse oggi, io non andrei a votare". Così a 'Tagadà' su La7 l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista.

"Non ho votato al ballottaggio", dice Di Battista. "Michetti? Invotabile", rimarca l'ex parlamentare M5S, che aggiunge: "Conosco il Pd romano, ergo lo evito".

Io futuro leader del M5S? "Questa la vedo più difficile... sono un attivista politico in questa fase, voglio tornare a fare politica - dato che oggi l'uscita dalla pandemia ce lo permette - in maniera un po' più organizzata, per aggregare delle persone, perché credo che la situazione sia particolarmente grave".

Secondo Di Battista "il M5S ha perso consenso appoggiando il governo Draghi". Quanto alla "riforma Cartabia è una legge salva-ladri, peggio di Berlusconi" dichiara l'ex deputato 5 Stelle.

"Ci sono stati diversi errori che secondo me dovrebbero indurre Draghi a far dimettere Lamorgese", dice ancora. "Mi riferisco anche alla oscena trattativa Stato-Bonucci: ore e ore di anarchia perché l'Italia ha vinto gli europei...". L'ex parlamentare grillino punta il dito anche contro la gestione del rave nel viterbese e delle manifestazioni No Pass di Trieste.

L'affondo è inoltre contro "tanti parlamentari" che "si venderebbero la madre per stare nei palazzi. Credo che rafforzare il controllo popolare esterno sia il futuro: è l'idea di Gianroberto Casaleggio e io la sposo".

Poi il Green pass e i tamponi. "Ho scoperto che i tamponi sono gratis al Senato e alla Camera per i parlamentari che non vogliono vaccinarsi. Per me questa è un'assurdità. Credo vengano pagati dall'assicurazione del Senato, ma non è stata aumentata la cifra che dà il singolo senatore", dice Di Battista.