"In queste ore si sta lavorando per la riconsegna dei dati come ingiunto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, su cui vi aggiorneremo prima possibile. Vi preghiamo cortesemente di evitare interviste, commenti, post e dichiarazioni sul tema nei prossimi giorni". Questo, apprende l'Adnkronos, il messaggio che il direttivo grillino ha inviato ai deputati M5S nelle ultime ore.