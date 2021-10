Le figure 'in pole' per ora sarebbero Paola Taverna, Riccardo Ricciardi e Mario Turco

Secondo quanto apprende l'Adnkronos, domani il presidente del M5S Giuseppe Conte annuncerà ai gruppi 5 Stelle, riuniti in assemblea dalle ore 19, i cinque vice che lo affiancheranno alla guida del Movimento 5 Stelle. Le figure 'in pole' per ora sarebbero Paola Taverna, Riccardo Ricciardi e Mario Turco. Tra i nomi circolati nei giorni scorsi anche quelli di Lucia Azzolina e Alessandra Todde.