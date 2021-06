M5S, domani 'Il punto di vista di Follini' su Grillo e Conte "lo scontro tra due torti"

Domenica sul sito e in agenzia, l'incipit oggi in anteprima

"Secondo Hegel le grandi tragedie della storia nascono quasi sempre dallo scontro tra due ragioni. Nel suo piccolo, la politica italiana sembra piuttosto dedicarsi allo scontro tra due torti. Con esiti meno tragici, ma forse più grotteschi. Tale, ad esempio, è la sciarada in corso in queste ore tra i Cinque Stelle, che vede contrapposti Grillo e Conte". E' l'incipit del consueto 'Punto di vista' di Marco Follini per l'Adnkronos, che sarà pubblicato integralmente domani.