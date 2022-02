M5S: 'e ora la mano di Grillo', domani vertice con Conte per sciogliere nodo Tribunale**

Riuscirà l'Elevato Beppe Grillo a 'salvare' la sua creatura politica tirandola fuori dal pantano giudiziario nel quale è finita? La domanda rimbalza nei capannelli dei parlamentari M5S a Montecitorio, nelle ore in cui il garante del Movimento 5 Stelle è atteso a Roma per un incontro con Giuseppe Conte e con gli avvocati. Obiettivo: mettere ordine nel caos provocato dall'ordinanza del Tribunale di Napoli, che ha 'congelato' il nuovo statuto pentastellato e la successiva elezione di Conte come leader del Movimento. "Ci vuole la mano di Beppe...", sospira un deputato nel cortile della Camera. Il summit tra Grillo e Conte (insieme ad altri big M5S, tra cui, si vocifera, Luigi Di Maio e Virginia Raggi) è in programma domani.

Il comico genovese potrebbe arrivare nella Capitale in tarda serata o al massimo domattina. "Se vedrò Grillo? Sì certo, ci incontreremo, ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni", ha confermato oggi l'ex premier ai cronisti che lo attendevano fuori dalla sua abitazione. Conte ha fretta di chiudere la partita: vorrebbe un nuovo voto per confermare lo statuto lanciato l'anno scorso dopo mille tribolazioni e, contestualmente, ripristinare la sua piena agibilità politica di leader. Le parole dell'avvocato di Volturara Appula lo dimostrano: "L'azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario, peraltro provvisorio, cautelare, e quindi stiamo trovando delle soluzioni per procedere ancora più forti".

Ma dalle parti del garante M5S si predica calma. "L'unico modo per uscire dall'impasse - dicono all'Adnkronos fonti che stanno seguendo da vicino il dossier - è un voto per formare il nuovo Comitato di garanzia" ovvero l'organo che, stando al vecchio statuto ritornato 'in auge', determina "le modalità di svolgimento e votazione dell'assemblea" degli iscritti. Sarebbe questa la soluzione 'accarezzata' da Grillo per scongiurare nuove impugnazioni da parte di Lorenzo Borrè, il legale che ha curato il ricorso dei militanti di Napoli: "Ma un accordo non è stato ancora trovato", ammettono le stesse fonti, rimarcando che quella di domani "sarà la giornata decisiva" e che "un ruolo fondamentale sarà svolto dagli avvocati delle due parti".

Un altro nodo da sciogliere (e non è un problema da poco) riguarda la piattaforma sulla quale andranno celebrate le future votazioni: si ritornerà su Rousseau, il sito gestito da Davide Casaleggio, oppure si procederà con il nuovo sistema di voto SkyVote? Il figlio del cofondatore dei 5 Stelle, raccontano, sarebbe disponibile a concedere l'utilizzo della sua piattaforma. Ma l'operazione avrà un costo e soprattutto riproporrà l'annosa questione dei dati degli iscritti, dei quali il Movimento 5 Stelle è tornato in possesso l'anno scorso dopo un lungo e sfibrante braccio di ferro con l'Associazione Rousseau.

(di Antonio Atte e Ileana Sciarra)