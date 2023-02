M5S, Grillo: "Di Maio? Meraviglioso, ci ha permesso di rinascere con Conte"

A Orvieto la prima del suo nuovo spettacolo 'Io sono il peggiore': "Governo è di estrema destra, solo in Italia si può chiamare di centrodestra"

“Cosa penso oggi di Di Maio? Dio mio, né male né bene. Non lo chiamo nemmeno tradimento perché Giuda era socio di Gesù. Di Maio ha fatto una cosa meravigliosa, ci ha permesso di rinascere con il mago di Oz. Conte, che è fuori che aspetta di entrare credo...”. Così Beppe Grillo sul palco del teatro Mancinelli di Orvieto dove sta portando in scena la prima del suo nuovo spettacolo 'Io sono il peggiore'.

Poi sull'esecutivo: “Come faccio a capire questo governo di destra? Unico partito di destra estrema che si chiama ‘centro destra’, solo da noi, in qualsiasi altro Paese lo chiamerebbero di estrema destra”.

C'è spazio anche per il festival: “Questo Sanremo straordinario, il Nido del Cuculo, con quel conduttore lì… come si chiama? Amadeus, che sul Palco dell’Ariston guidava le persone a liberarsi, sono partiti tutti i freni inibitori. Fedez che ha goduto perché finalmente ha sentito un culo mentre sua moglie non ce l’ha, Gino Paoli che va sul palco a parlare di orge, Benigni che dà una linguata al presidente con la Costituzione, l’incompiuta”.

CONTE - "Siamo venuti a goderci lo spettacolo" dice il leader del M5S, Giuseppe Conte, arrivando alla prima dello spettacolo, rispondendo a chi gli chiede se sia venuto per chiedere al garante di tornare 'in campo', visti i risultati delle ultime elezioni. "C'erano i lavori alla Camera", risponde poi Conte giustificando il ritardo del suo arrivo a teatro, in compagnia del vicepresidente del Movimento Michele Gubitosa.