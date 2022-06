M5S, la prudenza di Grillo: cellulare eletti in un'urna prima della riunione

Un abbraccio ai suoi 'ragazzi' prima di prendere la parola e dare il via alla girandola di incontri pomeridiani. Beppe Grillo, arrivato a Montecitorio nel pomeriggio, saluta così i deputati del Movimento 5 Stelle: abbracciandoli uno per uno e rassicurandoli. "Se ci credete io non abbandono nessuno", le parole dell''Elevato', che avrebbe ribadito il suo no a uno stravolgimento della regola del doppio mandato. Ma la precauzione, per Grillo, non è mai troppa. Abituato alle fughe di notizie in assemblea, il comico genovese - apprende l'Adnkronos - avrebbe chiesto ai parlamentari di iniziare il confronto, che si è svolto con tutti seduti in cerchio, posando il cellulare in un'urna.