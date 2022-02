M5S, libro Sabatini (Casaleggio): "Conte è fine Movimento, scelto per trasformare voti in poltrone"

Nell'incontro all'hotel Forum del febbraio 2021 in cui "venne dato mandato a Giuseppe Conte di rifondare il MoVimento", "poche persone sedute in un hotel stabilirono che il MoVimento sarebbe stato nuovamente guidato da una singola persona. Ancora una volta affidarsi a qualcuno, credere in un messia salvatore, delegare, sperare che qualcun altro risolva i problemi al posto nostro. Era il rovesciamento di tutto, di un MoVimento che ti chiedeva, invece, di assumerti la responsabilità, di partecipare, di non delegare". Questo credo "era il cuore di tutto e veniva trafitto ancora. In una stanza si stavano sancendo le sorti di un movimento che aveva promesso di essere diverso. Con una nomina dall’alto si stava individuando chi avrebbe dovuto guidare un movimento basato, invece, sulla partecipazione dal basso. E attraverso una comunicazione intrisa di “democristianità” si stava tentando di risollevare un movimento che la comunicazione democristiana l’aveva sempre combattuta". Lo scrive Enrica Sabatini, attivista storica del M5S, socia dell'Associazione Rousseau e compagna di vita di Davide Casaleggio, nel suo libro 'Lady Rousseau', edito da Piemme, in cui muove un durissimo j'accuse contro il Movimento e i vertici che ne hanno distrutto, a suo dire, il progetto.

"Alla domanda che rivolsi a chi aveva organizzato l’incontro sul perché si fosse intrapresa questa azione - scrive Sabatini nel libro letto in anteprima dall'Adnkronos - mi venne risposto: 'Con Conte il MoVimento arriverà al 22% e al prossimo governo potranno entrare più persone che senza di lui'. Stava tutto lì. Non interessava il perché si stesse facendo tutto questo, né il cosa si volesse fare né il come. L’importante era uno: mantenere a tutti i costi il potere per più persone possibili". Conte "aveva consenso e il consenso poteva trasformarsi in voti e i voti in poltrone. Tutto qui. Semplice e lineare".

" La banalizzazione che Giuseppe Conte avrebbe operato nel 2021 con la trasformazione del MoVimento 5 Stelle in un partito qualsiasi, era infatti sideralmente lontana, e per molti aspetti eccessivamente inconsistente e mediocre - accusa ancora Sabatini - rispetto all’iniziale e radicale operazione culturale realizzata dai suoi fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio".

"Era per noi inammissibile anche solo immaginare di essere parte di una manovra di camaleontismo che avrebbe reso – come poi avvenne effettivamente – il progetto politico tra i più deflagranti negli ultimi vent’anni, una pallida e indefinita ombra grazie alla luce che Conte stesso avrebbe acceso sul Partito democratico. Quello che ogni giorno vivevo, da fervente attivista ed elettrice, era tutt’altro. Era un’identità che pervadeva ogni aspetto della vita. Era un modo di essere, di pensare e di agire. Era l’occasione per essere una migliore versione di me".

Per la compagna di vita di Davide Casaleggio, che con lui decise di disertare l'incontro all'hotel Forum, "il MoVimento era finito. Nelle mani di Giuseppe Conte avrebbe perso la sua identità, la sua unicità e la sua spinta innovatrice, pronto a piegarsi alle logiche di spartizione nei comuni e alla convenienza politica in parlamento. Sarebbe diventato, alla fine di tutto, un partito qualunque".