M5S, lo sfogo di Sileri: "Io in tv a difendere linea Speranza? No, linea è del governo"

Si sfoga il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri nel corso dell'assemblea congiunta M5S di oggi, replicando alle considerazioni di alcuni colleghi sull'opportunità di rivedere le misure restrittive anti-Covid. "Prima di parlare e di giocare sui numeri, attenzione. Perché ci sono persone titolate a farlo, alle quali noi ci rivolgiamo. Non credo che siamo migliori dell'Oms. Nel momento in cui pensiamo di essere migliori degli altri, facciamo una ca...". E ancora: "Io in tv per difendere la linea di Speranza? La linea non è quella di Speranza ma quello del governo, e c'è una cabina di regia che decide i passi di volta in volta", dice.

A difenderlo, il leader M5S Giuseppe Conte: "Non è vero che la nostra delegazione governativa non ha lavorato e non invidio affatto il ruolo istituzionale che Sileri ha", un ruolo che "lo costringe a subire malumori e insofferenza che si diffondono tra la popolazione e anche tra i 'portavoce'", osserva sul tema del green pass.