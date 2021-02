M5S, Lombardi: "Di Battista? Rispetto per tutti"

(Adnkronos)

"Siamo tutti onesti intellettualmente, sia chi ha sostenuto e votato sì che quelli che hanno sostenuto e votato no. E soprattutto abbiamo contribuito tutti a portare il Movimento a sedere nelle istituzioni: chi sotto i riflettori e sui palchi, chi sommerso da leggi, regolamenti, decreti, ai tavoli delle vertenze o ad infiniti incontri per cercare soluzioni, chi per strada ai banchetti". Lo dice all'Adnkronos Roberta Lombardi, capogruppo M5S in Regione Lazio e componente del Comitato di Garanzia 5 Stelle, commentando le parole di Davide Casaleggio su Alessandro Di Battista ("anche grazie a lui oggi molti siedono in posizioni importanti nelle istituzioni"). "Rispetto la scelta di Alessandro e di chi la pensa come lui e chiedo lo stesso rispetto per chi la pensa diversamente", aggiunge Lombardi.