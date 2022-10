M5S, oggi 13 anni di Movimento ma Grillo tace

Conte fa gli auguri ma dal fondatore ancora nessun segno e in chat i grillini si interrogano: "Che fine ha fatto?""

Tredici anni di M5S. Nato nel giorno di San Francesco, patrono d'Italia, il Movimento celebra oggi, 4 ottobre, la sua nascita. Questa mattina, puntuale, gli auguri del leader Giuseppe Conte, che, in un lungo post su Facebook, ha sostenuto che "oggi più che mai serve il MoVimento 5 Stelle". Ma, ormai a fine giornata, c'è un silenzio, forse solo un ritardo, che tuttavia si fa notare in ambienti M5S. E' quello di Beppe Grillo che, ogni anno puntuale, usa i social per fare gli auguri alla sua 'creatura'.

Nel post dello scorso anno lo scatto che lo ritraeva con un giovane Gianroberto Casaleggio - il garante in t-shirt nera e la mano sul volto; Casaleggio con jeans, capelli folti e maglione blu - e la scritta: "12 anni fa abbiamo fatto l'impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario".

Quest'anno - 13 le candeline sulla torta del M5S - gli auguri del fondatore del Movimento non sono ancora pervenuti. Tanto che nelle poche chat interne rimaste 'in vita' qualcuno tra quelli di 'vecchio corso' chiede: "Ma che fine ha fatto?". Interpellato dall'Adnkronos, tace lo staff di Grillo. Sul blog del comico genovese al momento figura solo un post su 'La Lettera', il documentario sull'enciclica sulla crisi ambientale scritta nel 2015 da Papa Francesco.