M5S, Patuanelli: "Conte il leader naturale"

Roma, 28 feb. (Adnkronos)

"Giuseppe Conte è il leader naturale del Movimento". Lo dice Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole, a La Repubblica tracciando il percorso che - secondo lui - dovrebbero compiere i 5 stelle: una rifondazione guidata dall'ex premier, "'unico in grado di unirci". La leadership di Conte è ineluttabile? "Lo dico non solo per quello che ha fatto in questi tre anni da presidente del Consiglio, ma seguendo un ragionamento che mette al centro il percorso del Movimento in questa legislatura. I 5 stelle sono passati da forza di opposizione a forza centrale su cui costruire tre governi. Questo passaggio non ha un ritorno. Conte ha il profilo giusto per una rifondazione, non per una manutenzione straordinaria". "Serve un capo politico o resiste l'idea dell'organo collegiale? Mi sembrano elementi di dettaglio ininfluenti. Quel che conta è che Giuseppe sia centrale". Se dicesse no? "Saremo convincenti".