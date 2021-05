M5S, Rousseau: "Corte d'Appello conferma che è senza capo politico"

"Apprendiamo da notizie di stampa che la Corte d'Appello di Cagliari ha rigettato quest'oggi il ricorso dell'ex capo politico Vito Crimi contro la nomina di un curatore speciale del MoVimento 5 Stelle confermando quanto diciamo da sempre, ovvero che ad oggi l'Associazione MoVimento 5 Stelle, non ha alcun rappresentante legale politico né un soggetto legittimato ad amministrare e/o rappresentare il MoVimento. In altre parole l'Associazione MoVimento 5 Stelle non ha oggi alcun Capo Politico". Così l'Associazione Rousseau, in un post sul Blog delle Stelle.

"Come preannunciato in un post del 17 febbraio, l'ultima votazione del cambio dello Statuto effettuata dall'Assemblea degli iscritti, ha stabilito la fine dell'era di un'unica figura apicale a capo del MoVimento 5 Stelle per avviarsi verso la creazione di un organo collegiale paritario chiamato Comitato direttivo che avrebbe avuto il compito, come stabilito dalle modifiche dello Statuto, di definire la linea politica del MoVimento 5 Stelle insieme all'Assemblea degli iscritti, oltre che amministrare le attività quotidiane del MoVimento 5 Stelle, come la certificazione delle liste, la definizione delle candidature del MoVimento in occasione delle consultazioni online prima di ogni tornata elettorale e decidere se modificare o meno l'attuale organizzazione territoriale del Team del Futuro", si legge nel post.

"La modifica dello Statuto", evidenzia Rousseau, "è stata apportata ed ha determinato la decadenza della reggenza dalla carica di Capo Politico di Vito Crimi, in carica dal 22 gennaio 2020, giorno delle dimissioni di Luigi Di Maio da Capo Politico, sebbene lo Statuto prevedesse un tempo massimo di 30 giorni".

"Perché il Movimento 5 Stelle è rimasto senza rappresentante legale? Il componente anziano del Comitato di Garanzia Vito Crimi, coadiuvato dagli altri componenti del Comitato di Garanzia Roberta Lombardi e Giancarlo Cancelleri, nel redigere le modifiche dello Statuto non ha inserito all'interno dello stesso una norma transitoria che prevedesse il mantenimento della figura del Capo Politico, o di altra figura legittimata, fino all'insediamento del Comitato direttivo. Oltre a questa mancanza strutturale nella modifica statutaria, il Comitato di Garanzia ha deciso di non dare seguito alla decisione degli iscritti, omettendo di aprire le candidature per il Comitato Direttivo necessarie per il voto", spiega Rousseau.

"Il Tribunale di Cagliari è stato chiamato a giudicare, su un'altra decisione dello stesso Comitato di Garanzia che ha espulso la consigliera regionale Carla Cuccu, non ha potuto far altro che prendere atto di tale carenza strutturale e rilevata l'assenza di un rappresentante legale ha nominato un curatore speciale. Il ricorso dall'ex Capo Politico reggente, funzionale a far venir meno tale nomina, è stato rigettato dalla Corte d'Appello di Cagliari, con ciò chiarendo definitivamente che il Movimento 5 Stelle è di fatto senza un rappresentante legale", scrive ancora l'Associazione di Davide Casaleggio.

Gli effetti della decisione della Corte d'Appello di Cagliari "potrebbero essere i seguenti": "il MoVimento 5 Stelle in oggi non è in grado di esprimere alcuna volontà e chiunque decida di impegnare il MoVimento rispetto a qualunque atto di ordinaria o straordinaria amministrazione, parla a titolo personale almeno fino a che non sarà eletta, con le modalità previste in Statuto, della nuova governance collegiale paritaria a 5 componenti, chiamata Comitato direttivo; le espulsioni fatte dai capigruppo di Camera e Senato su indicazione di un ex Capo Politico, sprovvisto di poteri di guida politica sono chiaramente viziate, potrebbero essere annullate ed impegnano la responsabilità personale di coloro che, esercitando un potere non posseduto, le hanno disposte" scrive sul Blog delle Stelle l'Associazione Rousseau.

Secondo la no profit presieduta da Davide Casaleggio, dopo il pronunciamento della Corte "il nuovo Regolamento del Trattamento Economico degli eletti del MoVimento 5 Stelle deliberato esclusivamente dal Comitato di Garanzia, ma non su proposta dell'(assente) Comitato direttivo" potrebbe essere "illegittimo". Inoltre, evidenzia Rousseau, "diversi esponenti del Movimento 5 Stelle stanno segnalando l'opportunità della permanenza in carica dell'attuale Comitato di Garanzia che ha determinato questa spiacevole situazione e messo in grave imbarazzo l'Associazione del MoVimento 5 Stelle".