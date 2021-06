Ancora tensioni sulla guida del Movimento 5 Stelle. L'ex presidente del Consiglio in conferenza: "Dico no a un'operazione di facciata"

E' scontro tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo per la guida del Movimento 5 Stelle. "Dico no a un'operazione di facciata. Grillo scelta se essere padre padrone ma io non farò il prestanome", le parole dell'ex premier in conferenza stampa.