M5S, SkyVote: "Tribunale? Per noi non cambia nulla"

"Contratti in essere restano tali. Non contestata piattaforma ma quorum, possibile altro voto in ogni momento"

"I contratti in essere rimangono in essere. Rimane tutto invariato per noi". Lo dice all'Adnkronos Giovanni Di Sotto, ad di Multicast, la società che ha creato la piattaforma SkyVote, scelta dal Movimento 5 Stelle per sostituire Rousseau l'anno scorso.

L'ordinanza del Tribunale di Napoli "del resto non contesta la piattaforma, ma il quorum" del voto di agosto, spiega il Ceo di Multicast. "Per noi è del tutto indifferente quello che è successo. Il M5S ha la possibilità in qualunque momento di attivare il voto. Per quanto ci riguarda non c'è nessun cambiamento. Non ci è arrivata nessuna comunicazione".

E se il Movimento decidesse di utilizzare Rousseau per le future votazioni? "Possono tranquillamente farlo, non abbiamo un'esclusiva. E soprattutto non abbiamo noi i dati degli iscritti", risponde Di Sotto.