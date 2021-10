M5S: Spadafora a Conte, 'effetto tua leadership non si è visto alle amministrative'

L'effetto della tua leadership non è stato percepito alle amministrative: questo, apprende l'Adnkronos, il senso del ragionamento espresso dal deputato Vincenzo Spadafora durante l'assemblea dei gruppi M5S con Giuseppe Conte. Veti incrociati, l'affondo dell'ex ministro, hanno impedito candidature di persone di valore su Napoli. Per Spadafora quella nel capoluogo campano "non è una vittoria, ha vinto Manfredi ma in coalizione siamo in 3". Un intervento critico al quale è seguito quello della parlamentare riminese Giulia Sarti: "Abbiamo dimezzato i consensi in Emilia Romagna".