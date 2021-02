M5S, Spadafora: "Lascio? Non so dove abbiano preso notizia"

(Adnkronos)

L'ex ministro dello Sport M5S, Vincenzo Spadafora, non lascia il Movimento. A precisarlo è lui stesso in un post su Facebook. "Mentre scrivevo questo post - si legge - mi hanno segnalato il 'simpatico' articolo di Repubblica che scrive che ho lasciato il M5S! Va bene che ormai molti giornali scrivono la qualunque ma questa vorrei sapere proprio da dove l'hanno presa. Magari è un auspicio per loro o per chi gli ha chiesto di scriverlo!", precisa l'esponente 5Stelle.

"Sulla situazione politica parlerò nei prossimi giorni. Intanto, lo Sport non è stato delegato a nessuno, tra tre giorni scade la Riforma tanto attesa e dei ristori neppure l'ombra! E nessuno dei grandi competenti di sport che dica una parola...", scrive ancora il pentastellato.

Cataldi: "Io via dal M5S? Non ne so nulla"

"Io via dal M5S? Non ne so nulla, è una ipotesi forse basata sul fatto che Emilio Carelli cerca persone che abbiano competenze... in tal senso, probabilmente è stata ipotizzata una mia uscita dal Movimento. Ma io resto nel gruppo", precisa poi all'Adnkronos il deputato 5 Stelle Roberto Cataldi, a proposito delle indiscrezioni su una sua uscita dal Movimento 5 Stelle.