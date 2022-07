M5S, verso Consiglio nazionale domani poi incontro Draghi-Conte

"Oggi fermi come i sassi". Salvo cambi di programma in corso, il leader del M5S Giuseppe Conte dovrebbe riunione il Consiglio nazionale 'allargato' solo domani, in tarda mattinata, a una manciata di ore dall'incontro col premier Mario Draghi, fissato alle ore 16.30. Dopo il faccia a faccia tra i due, il presidente dei pentastellati dovrebbe riferire, in serata, all'assemblea congiunta di deputati e senatori M5S, riferiscono all'Adnkronos fonti del Movimento.