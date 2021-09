Macchinato, l’e-shop a misura di officine, laboratori, piccole e grandi aziende

Milano, 6 settembre 2021. Macchinato ha sviluppato una proposta che fornisce una risposta puntuale alle richieste di officine, laboratori, realtà aziendali e dei più esigenti appassionati di fai-da-te. Il merito è di una selezione, che annovera migliaia di articoli, specializzata nel campo degli attrezzi da lavoro e dei prodotti professionali. Dalle macchine per la lavorazione del legno a quelle per la pulizia e l’edilizia, il cliente approfitta di condizioni competitive, relative ai brand leader di settore, come Deca e Femi.

Il catalogo è pensato per rispondere alle esigenze di privati e aziende, e si compone di sette sezioni principali: Attrezzature garage e officina, Macchine lavorazione legno, Macchine utensili, Macchine per edilizia, Macchine per la pulizia, Macchine da giardino e Abbigliamento lavoro. I marchi presentati sono tra i migliori del settore, come Optimum, FERVI, Femi, LTF, Holzmann e molti altri ancora.

Entrando nel dettaglio, la sezione dedicata alle segatrici raccoglie centinaia di articoli espressione di brand quali Femi, Nebes e Imet. Mentre nella proposta di troncatrici, ci sono modelli di Holzstar, Compa, Metabo, Bosch, Pegic e altri marchi top di gamma. Scorrendo tra gli scaffali digitali si trovano poi levigatrici, macchine per la lavorazione della lamiera, piegatrici, sabbiatrici, tagliapiastrelle, eccetera.

L’attenzione alla qualità di Macchinato, anche in rapporto al prezzo, è uno dei punti di forza della proposta, che si nutre della passione per il lavoro di un team giovane e dinamico e di un’esperienza decennale nel mondo della ferramenta. Nonostante sia un progetto avviato nel 2018, infatti, Macchinato poggia su solide basi.

A questo si aggiungono la garanzia legale (due anni per i privati, uno per le aziende) e l’eccezionale Garanzia Macchinato. Lo store assicura per tutta la vita del prodotto assistenza tecnica con servizi di riparazione a prezzi vantaggiosi.

A dimostrare l’impegno di Macchinato nella tutela del cliente sono anche il reso entro 30 giorni dall’acquisto e i metodi di pagamento sicuri: carte di credito, Paypal, bonifico bancario e contrassegno. La spedizione è gratis per acquisti superiori a 300 euro ed è possibile il ritiro della merce direttamente dal magazzino del negozio.

Per la tua azienda scegli macchine e attrezzature di qualità al miglior prezzo: visita ora www.macchinato.com e iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su novità e promozioni.