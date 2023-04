Macron e Von der Leyen in Cina, Sisci: "Obiettivo ricalibrare rapporto commerciale e pressing su Putin"

"Ci potrebbero essere degli spazi di cooperazione, ma è una partita molto complessa, che non si può fare a prescindere dall'Ucraina e dai Paesi in prima linea".

"Questa doppia visita non sarà una marcia trionfale. In qualche modo la Francia e l'Europa cercano di ricalibrare il rapporto economico-commerciale" con la Cina - in un "momento di estrema tensione" tra Pechino e Washington e altri Paesi asiatici - nel tentativo di "non farsi trovare completamente impreparati nel caso di una scivolata cinese". Emmanuel Macron lavora per tornare a Parigi con un "tesoretto di contratti", mentre è "sotto assedio" in una Francia spaccata dalla riforma delle pensioni. E "la speranza è che sia nei colloqui con Ursula von der Leyen che in quelli con Macron con il leader cinese Xi Jinping si trovi un modus operandi" per cui Pechino "possa fare pressioni ulteriori o qualche pressione sulla Russia" in modo da porre fine al conflitto in Ucraina. Il sinologo Francesco Sisci parla da Pechino con l'Adnkronos poco dopo l'arrivo nella capitale cinese del presidente francese, alla sua prima visita nel gigante asiatico dal 2019.

Domani sono in programma i colloqui con Xi, al terzo mandato, e anche - dopo la firma di accordi tra Cina e Francia - il trilaterale con la presidente della Commissione europea. Colloqui che arrivano dopo quelli che la scorsa settimana hanno visto impegnato a Pechino il premier spagnolo Pedro Sánchez e dopo la visita a Mosca da Putin di Xi, alla guida di una Cina che si dichiara "neutrale". "Non è una visita facile - commenta Sisci - ci sono ancora molte insidie e incertezze".

Sisci ragiona sui due aspetti della missione, quello "politico sulla Russia" e quello "economico-diplomatico". L'auspicio di un pressing da parte di Pechino sulla Russia, passato più di un anno dall'inizio del conflitto in Ucraina dopo l'invasione russa, si inserisce nel quadro dell'iniziativa cinese e, rimarca il sinologo, nei "12 punti proposti da Pechino", compreso quello sulla "salvaguardia dell'integrità territoriale di uno Stato", un "concetto un po' vago" vista la situazione sul campo in terra ucraina.

E, dice ancora il sinologo, "in teoria ci potrebbero essere degli spazi di cooperazione" (Macron è convinto che la Cina possa "svolgere un ruolo importante" per "trovare un percorso di pace"), ma è "una partita molto complessa", che "non si può fare a prescindere dall'Ucraina (non ci sono mai state dichiarazioni ufficiali di contatti tra Xi e Zelensky dopo il faccia a faccia tra il leader cinese e il capo del Cremlino) e dai Paesi che sono in primissima linea, come la Polonia, i Paesi baltici, la Finlandia e l'America che sostiene maggior peso degli aiuti militari" a Kiev. Prima di decollare per Pechino il capo dell'Eliseo ha parlato con il presidente americano Joe Biden, esprimendo "la volontà comune di coinvolgere la Cina ad accelerare la fine della guerra in Ucraina e partecipare alla costruzione di una pace duratura nella regione".

Per Macron, che andrà anche a Guangzhou con Xi, l'aspetto "molto importante" della visita è "la questione economica" perché, insiste Sisci, il presidente francese arriva a Pechino "per firmare contratti importanti". Con Macron viaggiano - oltre ai ministri di Esteri e Finanze, Catherine Colonna e Bruno Le Maire - dirigenti d'azienda, compresi rappresentati di Airbus, del gigante dell'energia Edf e del colosso francese dei treni Alstom.

Si parla di un possibile accordo per l'acquisto da parte della Cina di decine di velivoli. E, pensando a Edf, il sinologo accenna anche alla possibilità di "contratti per la costruzione di nuove centrali nucleari di ultima generazione". Sarebbe una "grande vittoria" per Xi perché, osserva Sisci, eventuali accordi "darebbero una boccata di fiducia all'economia cinese che esce da quasi tre anni e mezzo di chiusure a causa della pandemia di coronavirus".

Le criticità non mancano. "Von der Leyen ha detto, e probabilmente di questo parlerà anche Macron, che bisognerà basare la cooperazione economica su nuovi parametri perché c'è il timore in Europa di una fuga di tecnologia", sottolinea il sinologo, puntualizzando come sia "tutto molto incerto" se si prova a entrare nel significato concreto dei "nuovi parametri".

Intanto rischia di suscitare ulteriormente le ire di Pechino l'incontro, in California, tra la presidente di Taiwan (isola di fatto indipendente che Pechino considera parte del suo territorio e per la quale punta alla "riunificazione") e lo speaker repubblicano Kevin McCarthy.