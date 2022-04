Made in Italy: al Premio Guido Carli 'Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella'

La Tredicesima edizione del Premio Guido Carli è stata insignita della 'Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella'. Il riconoscimento - consegnato alla presidente della Fondazione Guido Carli, Ufficiale della Repubblica Romana Liuzzo, nipote dell'ex ministro del Tesoro e Governatore di Bankitalia - sarà esposto venerdì 6 maggio alle 17,30 sul palcoscenico della Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica.

L’occasione sarà proprio la cerimonia per il conferimento del Premio a 13 personalità distintesi non solo nel campo dell'economia, dell'imprenditoria e del sociale ma anche nel mondo della diplomazia, dell’arte, dello sport e del cinema. Una 'edizione straordinaria' del Premio Guido Carli che torna in presenza dopo due anni per celebrare le eccellenze dell’Italia nei settori più importanti e strategici del Paese".