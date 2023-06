Made in Italy, Curini (Webpunks): "Col digitale avrà più possibilità"

"Aiutiamo aziende che lavorano in altri settori ad avere un avanzamento tecnologico. Noi lavoriamo con la tecnologia tutti i giorni. Oggi investire in strumenti digitali è centrale per un'azienda. Così si è più veloci delle altre aziende, si è più resilienti. Chi ha investito in tecnologia è cresciuto 5 volte di più di chi non l'ha fatto. E anche per il made in Italy col digitale si avranno più possibilità di promozione e di vendita". Così Giorgio Curini, ceo di Webpunks, intervenendo al 'Meeting del made in Italy' di Aepi in corso a Roma.