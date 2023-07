Giovedì 8 giugno sono stati presentati i risultati dell’ottava ricerca realizzata da Nomisma per Osservatorio Birra e Agronetwork sull’impatto finora invisibile della birra sul nostro agroalimentare, che ha dimostrato come la birra consumata in bar e ristoranti sia un volano fondamentale per la filiera agroalimentare italiana e le eccellenze del made in Italy. A margine è intervenuto Alfredo Pratolongo, presidente della Fondazione Birra Moretti.