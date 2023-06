Madonna ricoverata in terapia intensiva: come sta ora

Sabato scorso la cantante statunitense Madonna è stata trovata priva di sensi e portata in un ospedale di New York City. La notizia è stata diffusa per prima da Page Six mercoledì 28 giugno. La popstar si stava sottoponendo a dure prove per il suo prossimo Celebration Tour al Nassau Coliseum di Long Island. Un portavoce ha detto che stava provando strenuamente per dodici ore. Lo staff della location non si è preoccupato per l'assenza di Madonna perché sabato aveva un evento programmato e ha appreso ciò che è successo alla cantante da Page Six.

La star è stata intubata e messa nel reparto di terapia intensiva. Adesso è stata trasferita in una stanza normale perché ha superato il momento critico e sua figlia Lourdes la assiste. Il manager di Madonna, Guy Oseary, ha spiegato su Instagram che è stata ospedalizzata per aver sviluppato una grave infezione batterica che ha portato a un ricovero di qualche giorno. Ha chiarito che la cantante è ancora sotto cura ma è attesa una sua "piena guarigione".

Il Celebration Tour, che doveva iniziare a Vancouver il 15 luglio, è stato per il momento posticipato anche se la popstar non voleva prendere questa decisione. Un addetto ai lavori ha assicurato che Madonna non cancellerà la tournée perché "si stava divertendo molto durante le prove". Vorrebbe mettersi subito su strada, ma il suo team non vuole spingerla.