Madonna fa paura? e lei agita la frusta

Dopo l'apparizione alla premiazione del Grammy, fa ancora discutere il nuovo look di Madonna, in cui la 64enne icona del pop sembra aver letteralmente mutato i propri connotati. E per nulla confusa dai pareri sbigottiti dei fans, lady Ciccone ha successivamente pubblicato un breve video su Instagram in cui all'outfit quasi total black sfoggiato a Los Angeles abbina una frusta di cuoio ovviamente nero, agitandola e colpendosi sul palmo della mano mentre si avvicina all'obiettivo. Una minaccia per chi non gradisce il suo nuovo aspetto?