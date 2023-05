Madonna Trevignano, decine di fedeli in attesa della veggente Gisella e di una apparizione

(Dall’inviata Silvia Mancinelli) - I cancelli del santuario di Gisella, sulle sponde del lago di Bracciano, si sono aperti da 30 minuti appena, ma nelle panchine tutte intorno alla teca con la madonnina, impassibile di fronte a scandali e miracoli di dubbia credibilità, c’è lo zoccolo duro dei fedeli. Poche decine, tra i quali si confonde qualche giornalista, ma ben decisi a manifestare il loro astio nei confronti di quanti hanno “usurpato coi telefonini un terreno un tempo vergine”. Sono le parole di un uomo di mezza età che recita un rosario inframezzato da bofonchiamenti e occhi al cielo. Oggi è il 3, il giorno del mese in cui qui fa la sua comparsa la presunta veggente Gisella, la donna per molti santona e per tutti il vero mistero di questo angolo di pace e vento, al quale si arriva passando per via delle rose, il fiore per eccellenza della Madonna.

Ed oggi, che è il 3 di maggio, il mese mariano, Gisella Cardia dovrebbe tornare dalla sua gente per testimoniare una nuova possibile apparizione della Madonna. “L’unica pecca di quella donna - racconta all’Adnkronos un signore che qui viene da Siena ogni mese dal 2017 - è che parla troppo, quasi a voler convincere. Ma io, che in questo posto vengo da quando c’era solo la croce e nient’altro, ho sempre avvertito un forte senso di serenità e di pace. Sono un ex comunista che ha fatto pace con Dio e un’inversione a U nella vita. Andavo a Medjugorje, dicono però che ormai sia seconda a Trevignano”.