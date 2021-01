Madrid, esplosione distrugge palazzo: 3 morti

(Adnkronos)

Almeno 3 morti a Madrid per l'esplosione che ha distrutto un palazzo in centro. El Pais riferisce che all'origine della deflagrazione, che ha causato l'incendio, ci sarebbe una fuga di gas. La forte esplosione, riporta il quotidiano La Vanguardia, si è verificata nella centrale via Toledo, distruggendo quattro piani di un palazzo, all'altezza di una casa di riposo e di una chiesa.