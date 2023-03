Mafia Crocetta: "Lombardo ha avuto giustizia, contento per lui e sua famiglia"

"Lombardo ha avuto giustizia. Se la decisione della magistratura e’ questa è giusto così e mi sembra molto chiaro". Lo afferma all’AdnKronos l’ex Governatore della Sicilia, Rosario Crocetta in merito alla chiusura della vicenda processuale per l'ex Presidente della Regione Sicilia ed ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo. "Penso che a Lombardo - aggiunge Crocetta- hanno fatto questa inchiesta in una fase in cui lui attaccava duramente la mafia. Basti pensare alle posizioni che aveva assunto sui rifiuti ed i termovalorizzatori".

"Da un lato - evidenzia ancora Crocetta- gli contestavano che aveva avuto dei favori da parte della mafia e dall’altro lui non ne aveva fatto alcuno alla criminalità organizzata. Come si spiega questa cosa? - si chiede Crocetta- La mafia che fa favori gratis?". "Sono contento per Lombardo - chiosa Crocetta- devo dire la verità. Finalmente può stare tranquillo, lui e la sua famiglia". Secondo Crocetta, infine, "Lombardo", in fondo, "non ha mai lasciato la politica. Anche io non mi candido nel momento in cui sono ‘sotto’ inchiesta, mi pare normale. Anche Lombardo - conclude Crocetta- è stato corretto da questo punto di vista".

(di Francesco Bianco)