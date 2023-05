Mafia, la Fondazione Magna Grecia presenta il rapporto "Le mafie nell'era digitale"

Dai pizzini ai social network e post per comunicare tra clan mafiosi È questo il tema al centro dell’incontro tenutosi alla Camera dei deputati per la presentazione del rapporto “Le mafie nell'era digitale” a cura della Fondazione Magna Grecia. Lo studio, attraverso l’analisi di più di 50 profili Facebook, 30 Instagram, 1.500 video tra YouTube e TikTok e due milioni e mezzo di Tweet, si propone di raccontare l’utilizzo diffuso e capillare che fanno oggi le mafie degli strumenti digitali per favorire la loro attività