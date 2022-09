Mafia: su Ultimo Tv del Cap. Ultimo e Crespi speciale su Dalla Chiesa, 'simbolo per il Paese'

Ultimo Tv, la web tv del colonnello Sergio De Caprio alias Capitano Ultimo e del regista Ambrogio Crespi presenta lo speciale “Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 100 giorni”, un documento che raccoglie alcuni frammenti di storia e di vita del generale.

"Quaranta anni fa la mafia uccise il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, un uomo simbolo per il nostro Paese. Un uomo consapevole della ‘seconda guerra di sangue’ che era in corso in Sicilia, divenuto prefetto a Palermo. Un uccisione vile, a firma di Cosa Nostra e quel giorno. Il 3 settembre del 1982 si è persa la speranza", afferma il regista Ambrogio Crespi che aggiunge: "Noi tutti abbiamo il dovere di ricordarlo, sempre. Di farlo conoscere alle nuove generazioni, anche ai deviati affinché possano tornare sulla via della legalità. Anni fa un grande generale dei Ros mi disse 'se sei vivo sei un problema, ma da morto sei sempre un eroe' e leggendo la storia del generale Dalla Chiesa penso che questa frase sia molto azzeccata. Onore al generale Dalla Chiesa, a sua moglie Emanuela Setti Carrara e all’unico uomo della scorta assegnato Domenico Russo”.