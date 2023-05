Mafie, Gratteri: “Mutano col mutare sociale, oggi fanno pubblicità a proprio potere sui social”

"Il lavoro presentato oggi rappresenta l’attualità. Le mafie mutano col mutare sociale, vivono fra di noi e ci somigliano, per esistere hanno bisogno di pubblicità. Anni fa si facevano vedere in processione o sponsorizzavano squadre di calcio, oggi le nuove generazioni mafiose si fanno vedere vestiti in modo sfarzoso sui social per dimostrare che quello è il potere. Negli ultimi anni la polizia giudiziaria italiana ha perso know how, in altri Paesi sono riusciti a bucare dei server, noi abbiamo bisogno che la polizia giudiziaria si dotata di mezzi tecnologici e informatici. I nostri servizi segreti devono assumere non solo marescialli e poliziotti ma ingegneri informatici e hacker per stare al passo coi tempi.”