Cresce la famiglia Pan di Stelle, arriva il 'Biscocrema'

In casa Barilla si allarga l'offerta di Pan di Stelle: quello che era uno spin off di Mulino Bianco e che nel 2007 era diventato un brand autonomo presenta oggi il 'Biscocrema', un biscotto dalla frolla al cacao, ripieno di crema Pan di Stelle e ricoperto da un sottile strato di cioccolato con “incastonata” la stella bianca di crema al latte.

Il nuovo prodotto - con nocciole 100% italiane e senza olio di palma come tutti gli altri del portfolio del Gruppo Barilla - sarà venduto in monoporzioni da 28 grammi, contenenti due biscotti, frutto a loro volta di una 'sfida progettuale' (per assemblare la frolla, la crema e il cioccolato) vinta attraverso l’utilizzo di un’innovativa tecnologia sviluppata in una linea produttiva esclusiva in grado di 'assemblare' i 'Biscocrema'.

Obiettivo del marchio è utilizzare entro il 2020 il 100% di farina di grano tenero da agricoltura sostenibile, in linea con i dettami della “Carta del Mulino” , un insieme di 10 regole per la coltivazione sostenibile del grano tenero, con il quale Barilla - si legge in una nota - "non solo porta qualità nei prodotti, ma supporta il lavoro degli agricoltori e favorisce la biodiversità salvaguardando gli insetti impollinatori".

La gamma Pan di Stelle - peraltro - viene prodotta esclusivamente in Italia. Nel principale stabilimento in Basilicata, a Melfi , dove si producono 650 milioni di Pan di Stelle l’anno e lavorano 350 addetti, Barilla ha investito 250 milioni di euro in trent’anni riuscendo, negli ultimi 10 anni, a dimezzare le emissioni di CO2 e ridurre i consumi di acqua di circa il 30%.

Da gennaio 2020, arriverà sul mercato, insieme al nuovo “Biscocrema” (che presenta un pack progettato per il riciclo), anche un nuovo formato famiglia da 480 g della Crema Pan di Stelle, oltre al classico vasetto da 330 g