La Lancia Ypsilon sempre più 'verde', arriva l'Hybrid EcoChic

L'inarrestabile Lancia Ypsilon si arricchisce - a 35 anni dall’esordio e dopo 3 milioni di unità vendute - di una nuova versione più attenta all'ambiente e con meno vincoli alla circolazione. Debutta infatti la Hybrid EcoChic, declinazione in elettrificazione 'mild' della Fashion City Car più amata dagli italiani, offrendo al cliente tutti i vantaggi dell’omologazione come veicolo ibrido e i benefici legati alle norme locali in materia di circolazione.

La nuova versione della Ypsilon è mossa da un motore a benzina Firefly 3 cilindri da 1 litro e 70 CV (51,5 kW), abbinato a un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) da 12 volt e una batteria al litio. Rispetto al 1.2 Fire da 69 CV, il sistema Mild Hybrid della Ypsilon consente un abbattimento di consumi, e quindi di emissioni di CO2, sino al 24%, garantendo le stesse prestazioni, con un confort di marcia molto elevato, dal momento che il sistema BSG consente riavvii del motore termico silenziosi e senza vibrazioni nelle fasi di arresto e riavvio del motore. Per la trasmissione, è stato scelto un nuovo cambio a 6 marce, progettato per ottimizzare il range di utilizzo del motore.

La nuova Ypsilon Hybrid EcoChic si presenta negli allestimenti Silver e Gold oltre alla serie speciale Maryne, riconoscibile per il 'dress code' ispirato ai colori del mare, grazie al nuovo Blu Maryne e a finiture estetiche esclusive, oltre a contenuti più ricchi come i vetri privacy, il cruise control e i sensori pioggia e crepuscolare.

In questa serie speciale debutta un materiale innovativo e sostenibile per i sedili: il Seaqual Yarn, prodotto con la plastica raccolta dal Mediterraneo dai pescatori e trasformata in un filato in poliestere, che può essere anche mixato con altre fibre ecologiche sempre naturali, riciclate o recuperate.

Per il lancio della Nuova Ypsilon Hybrid le concessionarie Lancia insieme a FCA Bank offrono sino al 30 giugno la formula zero anticipo, zero rate fino al 2021 e un finanziamento da 4 euro al giorno. Inoltre con il finanziamento Be-Hybrid di FCA Bank o il noleggio lungo termine di Leasys è compreso un codice per adottare un albero, da attivare on line su Treedom, società italiana con l’unica piattaforma al mondo che permette anche di seguire la sua storia online.

Completa l'offerta - in linea con il mood di questo periodo - il pacchetto D-Fence di Mopar composto da filtro abitacolo ad alta prestazione, purificatore d’aria e lampada UV , che aiuta ad igienizzare l’interno dell’auto in 3 step: migliora la qualità dell’aria proveniente dall’esterno, purifica quella già all’interno dall’abitacolo ed elimina sino al 99% dei batteri.