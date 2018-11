Da oggi puoi 'rimorchiare' su Facebook

Foto di repertorio (Fotogramma)

Facebook Dating è ora realtà. A 4 mesi dall'annuncio di questa nuova funzione, il social network ha fatto sapere di aver iniziato a testare questa novità in Colombia. A prima vista, Facebook Dating ricorda da vicino il concorrente Hinge. Entrambi partono dal modello reso popolare da Tinder, che si basa sul modello delle domande a cui gli utenti devono rispondere e avviare conversazioni basate su qualcosa che accomuna. Ciò che distingue Facebook Dating è la sua integrazione con Gruppi ed Eventi, attingendo ad altri aspetti di Facebook per far sì che le persone si incontrino fisicamente.

"Vogliamo rendere più facili e più comodi gli incontri tra le persone", ha detto il product manager Nathan Sharp in un'intervista a The Verge. Per ora questa funzione sarà disponibile solo sulla app e per trovarla sarà necessario accedere all''hamburger menu' (☰). Per ora è gratuita ma non si esclude un profilo premium in futuro. Per utilizzarla bisogna avere 18 anni. Gli utenti potranno creare un profilo di appuntamenti separato dal loro profilo sul social network (comparirà solo nome ed età), non è quindi automatica la partecipazione, e le potenziali corrispondenze saranno suggerite in base alle preferenze di incontro, alle affinità e agli amici in comune.

Facebook escluderà i tuoi amici e ti metterà in contatto solo con amici di amici o persone con cui non hai alcuna connessione. Se hai bloccato qualcuno, automaticamente quella persona sarà esclusa. Ma se non sei amico di un ex, quella persona potrebbe esserti 'proposta'. A differenza di app come Tinder, è possibile inviare un messaggio a chiunque anche se non c'è corrispondenza.