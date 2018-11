Offerta a 4,99, il rilancio di Iliad

(Fotogramma)

Non si arresta la corsa di Iliad alla conquista del mercato telefonico italiano. La compagnia tlc francese, a poco più di quattro mesi dal suo sbarco in Italia, ha lanciato una nuova offerta imbattibile. Una promozione riservata a 200mila utenti che, a soli 4,99 euro al mese, offre 40MB in 4G/4G+ in Italia e 40MB dedicati in Europa, nonché minuti e sms illimitati. L'ennesima offerta che potrebbe 'allarmare' le altre compagnie telefoniche. L'ingresso nel mercato del gruppo francese e di Ho - l'operatore mobile low cost di Vodafone - ha infatti costretto gli altri operatori a proporre pacchetti più generosi di GB, SMS e minuti.

Ora è la stessa Iliad a rilanciare con un'offerta ancora più accattivante delle precedenti. La promozione 'Voce' a 4,99 euro, con un prezzo garantito dalla consueta formula "per sempre", va ad aggiungersi ad un'altra offerta destinata invece a 500mila utenti. Il pacchetto 'Giga 50' include 50GB in 4G/4G+ e 4GB dedicati in Europa, minuti e sms illimitati in Italia e in Europa e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni al prezzo di 7,99 euro. Gli utenti quindi possono scegliere tra le due offerte, fino al raggiungimento delle soglie indicate. E' possibile sottoscriverle online sul sito www.iliad.it e tramite Simbox presso gli iliad Store e Corner diffusi in tutta Italia.