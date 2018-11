WhatsApp 'silenzia' le chat

(FOTOGRAMMA)

Si chiama 'Vacation Mode' la nuova funzione allo studio di WhatsApp. Basata sul modello del 'Silent Mode', la novità in fase di sviluppo per sistemi Android, iOS e Windows Phone dovrebbe permettere di evitare che una chat messa in archivio torni a 'parlare' nel momento in cui si riceve un nuovo messaggio. Insomma, una volta attivata dal pannello delle impostazioni per le notifiche, le chat 'silenziate' resteranno archiviate.



La funzionalità non è ancora disponibile, si legge nell'anticipazione pubblicata da WABetaInfo, portale specializzato in Hi-Tech, e "deve ottenere molti altri miglioramenti prima di essere abilitata per tutti". Ecco perché, viene ricordato, è del tutto normale se dopo aver aggiornato la versione di WhatsApp sugli smartphone il 'Vacation Mode' non funziona.