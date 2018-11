Apple, tutte le novità

(Afp)

Arrivano i nuovi iPad Pro, MacBook Air e Mac Mini. Apple li ha presentati nel corso di un evento a New York e saranno disponibili a partire dal prossimo 7 novembre, ma sono preordinabili già da oggi. Il nuovo tablet è caratterizzato da un design con bordi ultra sottili ed è disponibile con schermo da 11'' e da 12,9'' Liquid Retina. Integra la funzione Face Id, è dotato di processore A12X Bionic e, novità tra le connessioni, l'Usb-C prende il posto del Lightining. La memoria per archiviare i dati potrà arrivare fino a 1 terabyte, è dotato di connettività Lte oltre che Wi-Fi. Tra gli accessori, Apple ha inserito la nuova Apple Pencil, che si carica in modalità wireless una volta agganciata all'Ipad, e la Smart Keyborard Folio.

Sul MacBook Air, invece, arrivano il display da 13'' con tecnologia Retina, una scocca completamente rivisitata con il 50% in meno di bordi e l'integrazione del Touch Id. Al suo interno è presente un processore Intel Core i5 di ottava generazione, mentre il comparto grafico è affidato a una Intel Graphics UHD e 2133 MHz. L'archiviazione dei dati avviene invece su Ssd che può arrivare fino a 1,5 terabyte, mentre la Ram può raggiungere fino a 16 gigabyte. Il desktop compatto Mac Mini, invece, offre prestazioni fino a 5 volte maggiori rispetto al modello precedente. Avrà la possibilità di raggiungere fino a 64 gigabyte di Ram e 2 terabyte di Ssd, mentre i processori sono un quad-core ed esa-core di 8a generazione con Turbo Boost Speed fino a 4,6GHz, grafica Intel UHD il 60% più veloce della versione precedente. Completano la dotazione 4 porte Thunderbolt 3 per connettere anche display 4K e 5K, il Security Chip Apple T2 e l'opzione Ethernet fino a 10GB.

Infine, Apple ha annunciato la scheda grafica Radeon Pro Vega anche per MacBook Pro, che permette prestazioni grafiche, video 3D e di editing fino al 60% più veloci delle altre schede proposte per il portatile.