Nuova versione WhatsApp

(FOTOGRAMMA/IPA)

WhatsApp, disponibile la nuova versione per i sistemi operativi Apple. La release 2.18.101 dell'applicazione per iOS è scaricabile dall''App Store'. Con questa ulteriore versione "dovrebbe essere stato risolto il problema di crash che si verificava ad alcuni utenti che volevano usare la nuova funzionalità delle GIF" fa sapere via Twitter 'WABetaInfo', portale specializzato in Hi-Tech.

In questa release, inoltre, "i messaggi vocali consecutivi verranno riprodotti in sequenza - si legge tra le novità indicate nell''App Store' - , così non dovrai premere 'Riproduci' per ogni messaggio".



Negli ultimi giorni sono state diverse le novità arrivate dall'App di messaggistica: tra queste, appunto, l'arrivo degli sticker che, come annunciato dal blog ufficiale, "saranno disponibili su Android e iPhone nel corso delle prossime settimane".