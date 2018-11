Diablo III arriva su Nintendo Switch

Il terrore e il mito di Diablo tornano e, non a caso, nel giorno dei morti. Blizzard lancia oggi per Nintendo Switch il terzo capitolo di una delle saghe più famose nel mondo dei videogame, Diablo III, completandolo con un pacchetto dal nome 'Eternal Collection' che comprende le estensioni 'Reaper of Souls' e 'Ascesa del Negromante', oltre a una serie di oggetti di gioco esclusivi per i possessori della console portatile.

La saga di Diablo vede la luce nel 1996 in una versione solamente per Pc. L'anno successivo Blizzard lancia l'espansione 'Hellfire' che aggiunge alle tre presenti, altre tre classi di personaggi con cui intraprendere l'avventura. Nel 1998, visto l'enorme successo del titolo, che viene addirittura definito come il più "grande videogioco della storia" dal GameSpot, la game house lo ripresenta sul mercato per Sony PlayStation. Nel 2000 arriva il secondo capitolo, Diablo II, unico episodio ad uscire solamente per Pc, bissando e superando il successo del primo.

Nel giugno del 2008 Blizzard annuncia Diablo III con tanto di logo, trailer e sito internet. Ma per una serie di vicende il gioco viene continuamente rimandato fino a maggio del 2012, quando vede la luce non solo per Pc, ma anche per PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Forte dei due capitoli precedenti e di funzionalità rinnovate come il multiplayer, il terzo episodio ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo.