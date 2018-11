Samsung svela lo smartphone pieghevole

(Afp)

Uno smartphone pieghevole capace di aprirsi e chiudersi come un libro. Samsung ha approfittato della Developer conference, la conferenza annuale degli sviluppatori in corso a San Francisco, per annunciare a sorpresa il cosiddetto 'foldable', un nuovo dispositivo elettronico dotato di uno schermo flessibile in grado di piegarsi su se stesso. Stando a quanto riferisce 'The Guardian', Justin Denison, manager dell'azienda sudcoreana, è salito sul palco del Moscone Center per pochi minuti, il tempo sufficiente per mostrare tra gli applausi il prototipo del rivoluzionario device con display da 7,3 pollici. I vantaggi? Attraverso l'Infinity Flex display, ovvero la versione estesa dello schermo, gli utenti potranno usufruire di un telefono e di un tablet nello stesso istante e utilizzare almeno tre app contemporaneamente. Per quanto riguarda l'arrivo sul mercato, questione di "qualche mese", assicura l'azienda.