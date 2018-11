Messenger, come cancellare un messaggio

Immagine di repertorio (Afp)

Se cancellare un messaggio, inviato su Whatsapp, è ormai un'operazione abituale, questo non è possibile quando si utilizza Messenger, l'applicazione per la messaggistica, sviluppata da Facebook. Eppure, cancellare un messaggio, inviato con Messenger, presto potrebbe essere possibile. Come dichiarato da TechCrunch, infatti, presto questa funzione sarà integrata nell'applicazione, probabilmente già dal prossimo aggiornamento. Ad oggi, quindi, è impossibile impedire al destinatario di leggere un messaggio da voi inviato, anche se per sbaglio. Quello che potete fare, però, è cancellare il messaggio inviato dalla propria chat. Una funzione utile quando si vuole mettere la conversazione al riparo da occhi indiscreti.

Farlo è molto semplice: basta aprire la conversazione di Messenger, tenere premuto sul messaggio che si vuole cancellare e selezionare la voce 'Elimina' dal menù a tendina. In questo modo, comunque, il messaggio non verrà comunque cancellato dalla chat del destinatario, a meno che lui non faccia altrettanto. Per cancellare i messaggi da entrambe le chat, così da evitare di essere spiati, bisogna avere ancora qualche settimana di pazienza. Secondo le indiscrezioni questa nuova modalità per la cancellazione dei messaggi Messenger sarà simile a quella di WhatsApp, visto che entrambe le App appartengono a Mark Zuckerberg. Una volta che l'applicazione verrà aggiornata, quindi, pigiando sul messaggio dovrebbero comparire due opzioni: la prima 'Elimina solo per te', che vi farà cancellare il messaggio solamente dalla vostra chat, mentre la seconda 'Elimina per tutti' che farà sparire il messaggio, probabilmente inviato per sbaglio, da entrambe le conversazioni. Basterà essere abbastanza veloci, quindi, per evitare che il destinatario lo legga.

Ci potrebbe essere, però, un arco di tempo entro cui è possibile cancellare il messaggio, un po' come succede attualmente WhatsApp dove si può eliminare il messaggio entro un'ora, 8 minuti e 16 secondi dal suo invio.